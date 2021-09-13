В Интернете обнаружили базу данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных.

Об этом сообщает сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

«На одном из сайтов в сети Интернет выявлена база данных жителей Украины, которая может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры. По информации, размещенной на указанном сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей», — говорится в сообщении ведомства.

В Национальную полицию направили письмо о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятии соответствующих мер реагирования.

Украинка лишилась 60 тысяч гривен из-за мошенников, которые действовали якобы от имени службы безопасности ПриватБанка.

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве мошенника, продававшего фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19. С начала года он изготовил и реализовал почти 10 000 подделок на сумму около 10 млн гривен.