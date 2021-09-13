Российский президент Владимир Путин не будет обсуждать на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским тему оккупированного Крыма, а также Донбасс.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, требование Украины обсуждать Крым делает невозможным проведение встречи. Касательно Донбасса, то Россия, по его словам, не сторона конфликта:

«Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Украине растет число людей, которые «ненавидят Россию».

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерениях разместить на границе с Украиной российские зенитно-ракетные комплексы C-400.