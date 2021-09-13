В Кремле не отказывается от идеи вторжения в восемь областей на востоке и юге Украины.

Соответствующее заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

Вовк считает, что в Кремле «никто никуда не девал план «Новороссия»:

«Он в ящике стола — восемь областей, не был реализован только благодаря тому, что мы отстояли Харьков, Днепр и Одессу. Это три кита этого плана, три условных столицы. Они от этого плана не отказались. Если наши отношения будут на том же плохом уровне, который есть сегодня, не будет ничего делаться по Минским соглашениям — попытка их выполнять, или переписание, потому что мы понимаем, какие угрозы ожидают Украину при их выполнении также — то можете быть уверены, мы имеем реальную угрозу через год-два вторжения российских войск именно в эти восемь областей — Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская. Мы остаемся без морей».

Напомним, накануне глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерениях разместить на границе с Украиной российские зенитно-ракетные комплексы C-400.

По мнению Вовка, новое соглашение на миллиард долларов на поставку российского оружия в Беларусь направлено не против Украины, а против стран НАТО:

«Я не вижу реальных угроз сегодня со стороны Беларуси от России. Ее не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область — это идти против Западной Украины, ни Киевская — это, считай, покушение на столицу, на всю Украину».

Также сообщалось, что российский президент Владимир Путин не будет обсуждать на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским тему оккупированного Крыма, а также Донбасс.