На юго-западе Турции разбился автобус, на борту которого были туристы, в том числе из Украины.

Об этом сообщают СМИ.

Известно, что в автобусе находился 41 человек. Они направлялись из Бодрума в Денизли.Demiroren пишет, что у 54-летнего водителя автобуса, который вез туристов из России и Украины, произошел сердечный приступ. В результате транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с микроавтобусом, перевозившем учащихся. Водитель погиб, трое учащихся находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, шесть человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которого произошло 12 сентября в Днепре на Калиновой. Mercedes выехал на встречную полосу, сбил пешеходов, снес светофор и врезался в дом.

Напомним, в Киевской области автобус с хасидами попал в смертельное ДТП, без отца остались 12 детей.

Мэр Вознесенска попал в ДТП в Николаевской области — его Volkswagen Passat 7 сентября врезался в пассажирский автобус.

