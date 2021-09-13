В Украине зафиксировано 1205 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирс_инфо».

Вчера были госпитализированы 833 человека, умерли — 18, выздоровели — 758.

Напомним, в Харьковской области работники частной лаборатории и представители туристического агентства организовали схему с фальшивыми ПЦР-тестами на COVID-19. При этом ложная информация потом вносилась в приложение «Дій вдома».

В Украине введут внутренние сертификаты о вакцинации от COVID-19, они будут двух образцов — зеленого и желтого.