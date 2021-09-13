Завтра, во вторник, Украину будут пересекать атмосферные фронты, которые провоцируют дожди.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, осадки ожидаются на западе. Облачно будет на севере, в центральных областях, может затронуть Харьковскую область. На востоке и юге будет солнечно.

При этом на севере и на западе уже начнет холодать: 18-22 градуса. На остальной территории Украины побудет летняя погода 20-25 градусов.

Синоптик также предупреждает о туманах.

В Киеве во вторник будет еще комфортная погода, но столицу также пересечет атмосферный фронт. Температура максимум 22 градуса.

К выходным температура воздуха уже опустится до 13-16 градусов.

Напомним, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань озвучили прогноз погоды в Украине на осень. Если коротко, погода будет классической — погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь.

Как сообщалось ранее, после ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.

Синоптик Украинского Гидрометцентра Наталья Птуха говорит, что погода в сентябре может удивить ранними заморозками.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.