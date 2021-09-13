Вакцина не спасает от COVID-19 на все 100%, в стационары попадают люди, который привиты одной либо двумя дозами вакцины. Несмотря на это, вакцина помогает человеку легче перенести заболевание.

Киевский инфекционист Евгений Дубровский заявил, что еще рано говорить о том, что привитые от COVID-19 100% безопасны и не могут заражать других людей.

«На практике также замечено, что часто люди, сразу после вакцинации, на 5-8 дня, заражаются. Что это за явление и в чем причина — также надо разбираться. Есть предположение, что после прививки человек становится очень уязвимым, поэтому еще один очень ценный практический совет — после прививки по крайней мере на неделю оставаться дома и максимально снизить социальные контакты», — говорит врач.

Отдельно он добавил, что данные мировых исследований утверждают, что вакцинированные в большинстве своем болеют легче, чем те, кто не привит: «Важно перед вакцинацией обратиться к семейному врачу и пройти минимальное обследование, особенно если есть сопутствующие хронические заболевания».

Напомним, опрос показал, что подавляющее большинство (56,5%) украинцев не планируют в ближайшее время вакцинироваться от COVID-19. Собираются сделать прививку только 25,1% опрошенных.

Напомним, в Харьковской области работники частной лаборатории и представители туристического агентства организовали схему с фальшивыми ПЦР-тестами на COVID-19. При этом ложная информация потом вносилась в приложение «Дій вдома».

В Украине введут внутренние сертификаты о вакцинации от COVID-19, они будут двух образцов — зеленого и желтого.