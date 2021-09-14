40% украинцев готовы переехать из Украины в другую страну при наличии возможности. При этом, большинство — 54%, не готовы к такому шагу, а еще 6% — не определились.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Research & Branding Group.

Основными причинами возможной эмиграции украинцы называют предложение интересной и прибыльной работы (28%), вооруженный конфликт/война (27%), экономические проблемы в стране (22%) и семейные обстоятельства (21%).

В меньшей степени на миграционные настроения респондентов влияют отсутствие условий для самореализации (14%) и политическая нестабильность в Украине (12%).

Наименее существенными причинами оставить Украину являются желание сменить обстановку (6%), отсутствие свобод (4%) и плохая экология (3%).

В то же время, у почти 28% украинцев — нет никаких причин, которые могли бы заставить их эмигрировать, а еще 5% — не определились.

Как мы уже рассказывали ранее, на вопрос: «Есть ли реальная вероятность полноценной войны с Россией?», 57% украинцев ответили утвердительно. А 43% сказали, что такой угрозы не существует.

Тем временем, по состоянию на конец августа 2021 года уже 14% опрошенных украинцев заявили, что перенесли COVID-19. Эти случаи были подтверждено документально.