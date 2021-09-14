Самая табачная компания Великобритании British American Tobacco приостановила производство своих брендов в Беларуси на государственной табачной фабрике "Неман". Вашингтон обвиняет фабрику в подпитке контрабанды табака и помощи в финансировании жестокого репрессивного режима в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iNews. British American Tobacco заявила, что прекратила заказ на Гродненской табачной фабрике "Неман", которая заключила долгосрочное соглашение с лондонским сигаретным гигантом о производстве некоторых из его самых известных брендов, таких как Rothmans, Lucky Strike и Pall Mall, для белорусского рынка. Это решение последовало за объявлением в прошлом месяце администрацией президента США Джо Байдена санкций, направленных против физических и юридических лиц, которых он обвиняет в пополнении карманов Александра Лукашенко и его приближенных путем предоставления средств и поддержки продолжающихся насильственных репрессий, в результате которых тысячи людей были задержаны на основании заявлений о пытках и жестокости. Шаг британской компании представляет собой победу сторонников демократии, которые призвали западные компании, имеющие значительные деловые интересы в Беларуси, связанные с режимом, отказаться от участия или выйти из бизнеса. Белорусская компания "Неман" фактически обладает монополией на табачном рынке страны, обеспечивая 70% продаж, и Вашингтон утверждает, что это одна из нескольких организаций, которые получают "преференции" от режима в обмен на предоставление средств Лукашенко. Вашингтон назвал "Неман" основным источником нелегальных сигарет в ЕС, а ее продукция занимает значительное место в "прибыльной контрабандной торговли табаком".