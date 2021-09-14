Бывший министр экологии Ливана, председатель партии «Аль Таухид Аль Араби» Виам Ваххаб сравнил украинок и россиянок с проститутками. Украина требует публичных извинений.

Видео, где Виам Ваххаб позволяет себе подобные оскорбительные высказывания распространили в Twitter.

Ваххаб выступил в утреннем шоу на канале «Аль Жадида». Он заявил, что когда-то спрашивал президента Мишеля Ауна о природе Ливана как страны, и добавил: «Я сказал ему, если мы являемся страной проституции, позвольте нам ввести 10 тысяч российских или украинских женщин». Аун, продолжил он, «засмеялся».

В партии «Аль Таухид Аль Араби» уже отреагировала на критику заявления в сети, отмечая, что заявления политика неправильно поняли — якобы имелась в виду красота женщин:

«В российско-украинском вопросе Виам Ваххаб имел в виду красоту женщин из России и Украины, а не что-то еще. Мы ценим борьбу русских женщин на протяжении всей истории перед лицом нацистской оккупации».

Там также добавили, что ценят украинских женщин, ведь они занимают высшие должности в государственных учреждениях, армии и обществе.

Посольство Украины в Ливанской Республике осудило высказывания Ваххаба, требуя выступить с публичными извинениями.



اهم ٣ نقاط:

وئام وهاب عم يحكي عن الدعارة ??‍♂️

سمر بو خليل ما علقت على هالحكي المقرف

رئيس الجمهورية ضحك على النكتة ?? pic.twitter.com/LsIF2aKbq7 — Nasser Fakih (@fakihn) September 12, 2021

В итальянском городе Римини произошло жуткое убийство украинки — местный житель 68-летний Джованни Лагвардия раскроил женщине череп молотком, а после сдался полиции. Предварительно, причиной жестокого поступка мужчины стало то, что женщина хотела расстаться с ним из-за его измены и уже планировала поход к адвокату.



