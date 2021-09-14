Правоохранители не могут найти подозреваемого в совершении двух убийств в в Старобельске Луганской области. Дмитрий Федорченко стоит на учете у психиатра с диагнозом «параноидальная шизофрения», агрессивен, употребляет наркотики.

Как сообщает Обозреватель, в Старобельске Федорченко убил родную тетю (74-летнюю Людмилу Федорченко) и одноклассника (36-летнего Александра Елсукова).

Источники сообщают, что женщину убили у нее дома: озверевший от ярости преступник бил ножом в шею и бедро. Массивная кровопотеря и стала причиной смерти.

Где убийца расправился с мужчиной – до сих пор точно не известно, так как кисти рук были найдены недалеко от улицы Чехова, остальные части тела – в лесополосе возле квартала Южный.

В прокуратуре Луганской области подтверждают, Федорченко очень опасен: он стоит на учете у психиатра с диагнозом «параноидная шизофрения». Постоянно раздражен, агрессивен, к окружающим относится враждебно, видит галлюцинации, употребляет наркотики.

Издание сообщает, что Дмитрий Федорченко был судим еще в 2004 году по ч.1. ст. 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Тогда ему было всего 18 лет.

Местные жители утверждают, что сразу после страшных убийств жертвой Дмитрия едва не стал еще один человек — он напал на женщину, которая шла по улице, но ей удалось отбиться и убежать. Очевидцы позвонили в полицию.

Правоохранители до сих пор не могут найти убийцу. Он отключил мобильный, сбил со следа собак. Источники сообщают, что он болен, но чертовски умен и хитер. У него есть родственники в России и оккупированном Луганске, однако туда ему вряд ли удалось выехать. Правоохранители не исключают, что она мог сбежать вглубь Украины.

В Новоград-Волынском Житомирской области 31-летний мужчина прямо на улице убил женщину, нанеся ей удар острым предметом в шею. За два года до преступления он был признан недееспособным из-за проблем с психическим здоровьем.

Во Львовской области 23-летний пациент скончался из-за халатности врача. Против медика открыли уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.