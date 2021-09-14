Накануне в Нью-Йорке прошел Met Gala, или Бал Института костюма. Ежегодное мероприятие ставит целью сбор средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке и является одной из самых ярких светских событий. Кендалл Дженнер появилась на мероприятии в столь роскошном платье, что буквально приковала к себе внимание мировой прессы. 25-летняя модель пришла на вечер в "голой" платье от Givenchy, сшитой из прозрачной ткани и усыпанной кристаллами. В свете софитов они переливались и сверкали, сделав образ Кендалл роскошным в прямом смысле слова. Дополнили его широкое колье и изысканные босоножки на высоком каблуке с завязками на щиколотках. Платье подчеркнула каждый сантиметр совершенного тела знаменитой модели. "Она выглядит просто потрясающе", "Лучший образ вечера", "Богиня", "Ты просто королева в этот вечер", "Можно мне такую же красивую свадебное платье?", "Однозначно мой любимый образ", — восхищаются в сети под фото Кендалл . Готовы подписаться под каждым словом! Кендалл Дженнер в соблазнительном боди объявила о новом статусе: невероятно счастлива

Кендалл Дженнер в Met Gala (фото: instagram.com/givenchyofficial) Ранее мы писали о украинского дизайнера, вещи которой любит Кендалл Дженнер.