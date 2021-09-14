В Украине ужесточают карантин, но вакцинированные от COVID-19 получают привилегии.

Согласно решению Кабинета министров, ограничения «желтой» и «красной» зон эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения, коллектив и посетители которых имеют COVID-сертификаты.

Проверять посетителей заведений нужно будет с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации, документы будут доступны в приложении «Дия».

Список привилегий:

лица с «желтым» или «зеленым» сертификатом о вакцинации могут пересекать границу без дальнейшей самоизоляции. Соответствующее правило касается и жителей, находящихся на временно оккупированных территориях;

ограничения красного уровня не будут работать для участников, работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов при наличии у всех участников «зеленого» сертификата;

ограничения желтого уровня не будут работать для участников работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов при наличии в 80% участников «зеленого» или «желтого» сертификата.

ограничения красного уровня не будут работать для учреждений образования при наличии у всех работников «зеленого» сертификата;

ограничения желтого уровня не будут работать для учреждений образования при наличии в 80% работников «зеленого» или «желтого» сертификата;

Напомним, опрос показал, что подавляющее большинство (56,5%) украинцев не планируют в ближайшее время вакцинироваться от COVID-19. Собираются сделать прививку только 25,1% опрошенных.

В Украине введут внутренние сертификаты о вакцинации от COVID-19, они будут двух образцов — зеленого и желтого.