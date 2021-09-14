Карантин в Украине в ближайшие дни ужесточат. Согласно решению Кабинета министров, ограничения «желтой» и «красной» зон эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения, коллектив и посетители которых имеют COVID-сертификаты.

РБК-Украина сообщает, как в областях готовятся к ужесточению ограничений.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осавчук уже заявил, что дистанционного обучения в регионе не будет. По его словам, школы, где уровень вакцинации среди педагогов ниже 80%, закроют на карантин, а дети будут сидеть дома.

Глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков заявил, что в «желтой» зоне смогут работать только те учебные заведения, где не менее 80% персонала получили одну или две дозы вакцины. Те учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, закроют на карантин. Речь идет о садиках, школах и вузах.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в городе. По его словам, если негативная динамика сохранятся в течение следующего месяца, то Львов ждет жесткий карантин.

По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, из 1281 школы области только в 334 80% педагогов имеют хотя бы одну прививку.

Что касается школ, то в случае введения «желтой» зоны работать смогут лишь треть (246 школ), остальные перейдут на дистанционку. Синегубов также уточнил, что ни в одном вузе пока не вакцинировалось необходимое количество преподавателей.

Напомним, опрос показал, что подавляющее большинство (56,5%) украинцев не планируют в ближайшее время вакцинироваться от COVID-19. Собираются сделать прививку только 25,1% опрошенных.

В Украине введут внутренние сертификаты о вакцинации от COVID-19, они будут двух образцов — зеленого и желтого.