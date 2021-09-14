12 сентября в результате артиллерийского обстрела со стороны наемников России на Донбассе погиб 34-летний пехотинец Валентин Валерьевич Чепурной. У него уже закончился контракт, на передовую он приехал за вещами и попрощаться с побратимами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Трагедия произошла на западной окраине села Крымское в Новоадарськом районе Луганской области.

Валентин Чепурной был родом из поселка Высокополье Бериславского района Херсонской области. В рядах Вооруженных сил Украины служил по меньшей мере с 2018 года.

12 сентября мужчина заехал в свое подразделение по дороге из госпиталя за вещами и попрощаться с сослуживцами. В этот момент оккупанты обстреляли позиций ВСУ с артиллерийского вооружения. Он принял на себя убийственный удар осколков от мины 120-го калибра, которая разорвалась совсем рядом. Медики попытались эвакуировать его, но было уже поздно.

Отметим, на момент гибели Валентин Чепурной официально считался гражданским. По этой причине о его смерти даже не информировали в военной сводке. Кроме того, неизвестно, получит ли теперь семья ветерана ООС компенсацию за его смерть.

Ранее в Кремле заявили, что российский президент Владимир Путин не будет обсуждать на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским тему оккупированного Крыма, а также Донбасс.

На выходных на Донбассе погибли трое бойцов.