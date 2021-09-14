Многие мамочки, особенно молодых и неопытных, панически боятся повышения температуры у детей. Стараются поскорее сбить ее, для них главное — увидеть на градуснике заветные цифры 36,6 и успокоиться. А то, что при этом страдает иммунитет ребенка, мамы и не догадываются. Лихорадка — ценная защитная реакция организма, контрапункт всего иммунитета, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.

Температура у детей — защитная реакция (фото: pexels.com) Сегодня, на основании статьи педиатра-гомеопата, Юлии Лаврищев, я развею 3 мифа о лихорадке: Миф №1 — лихорадка приносит вред организму. Факт №1. Лихорадка — это филогенетически древняя ответ на появление инфекции. Температурная реакция носит защитный характер. Многие якы бактерии и вирусы погибают при повышенной температуре, выработки гамма-интерферона усиливается при температуре выше 38,0 ° С, а это важнейший медиатор полноценного иммунного ответа, стимулирующий образование антител. Главных всего шесть: нутрициолог назвала привычки, которые приближают старение Миф №2 — любая лихорадка обязательно должна быть пролечена жаропонижающими препаратами и антибиотиками. Факт №2. Существуют четкие критерии, когда нужно сбивать температуру ребенку. Во всех остальных случаях температура тела снизится самостоятельно без вмешательства. Есть стойкое убеждение, что через 3 суток высокой лихорадки нужно принимать антибиотики. Кто определил эти 3 дня? При многих вирусных инфекциях лихорадка может продолжаться дольше 3 суток, а применение антибиотиков при вирусных инфекциях нерационально. Если наблюдается необычная вялость, спутанность сознания и другие настораживающие симптомы, которые длятся день-два, нужно позвонить врачу. Если же ребенок активен, зминивла своего поведения, то причин опасаться, что он серьезно болен, нет. Просыпаешься утром разбитым: врач рассказала, что делать с хронической усталостью

Температура не может расти до бесконечности (фото: pexels.com) Миф № 3 Температура тела будет расти все выше и выше, если не вмешаться. Факт №3. Нет, в большинстве случаев, подъем температуры тела прекращается достигнув цифр 40,6-41,1 С или ниже, так как в организме есть термостат (гипоталамус мозга), который следит за этим процессом. Ранее нутрициолог дала простой рецепт, как очистить кишечник в домашних условиях.