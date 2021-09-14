Тарифы на проезд в городском транспорте Украины выросли за восемь месяцев с начала 2021 года на 24,7% — с 5,5 гривен до 6,9 гривен, в зависимости от региона.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, самая высокая стоимость проезда зафиксирована в Ивано-Франковской области — билет подорожал на 66,7% с 6,0 гривен до 10,0 гривен и Львовской области, где билет подорожал на 42,9% с 7,0 гривен до 10 гривен.

На втором и третьем месте Донецкая область (подорожание на 39,5% до 9,5 гривен) и Винницкая область (подорожание на 85,6% до 8,0 гривен).

В столице стоимость проезда в общественном транспорте осталась на уровне 8,0 гривен.

Меньше всего за проезд в общественном транспорте платят в таких областях — в Волынской, Сумской (4,0 гривен) и Херсонской областях (3,1 гривен). Данные по Закарпатской области отсутствуют.

Как мы уже рассказывали ранее, тарифы на отопление и горячую воду после отмены ПСО могут подорожать на 30-70%. При этом в правительстве настаивают, что для местных властей создали все условия, чтобы отопление не дорожало.

В то же время, тарифы на электроэнергию решили снизить. Несмотря на то, что экономически обоснованная стоимость выросла, Кабмин снизил с 1 октября тарифы на электроэнергию с 1,68 до 1,44 грн.