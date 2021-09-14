Российский президент Владимир Путин в студенческие времена имел прозвища «окурок» и «бледная моль».

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал советский разведчик, майор КГБ, однокурсник Путина Юрий Швец.

«Я его не помню по учебе. Информацию о том, что он сокурсник, в свое время опубликовала служба внешней разведки России. Не знаю, чем она руководствовалась. Поскольку это заведение достаточно маленькое, у меня там сохранились хорошие знакомые, то после того, как Путин стал президентом, естественно, это как гром прогремело в преподавательском составе Краснознаменного института. Новость потрясла всех, поскольку это была серая мышь, человек-никто. Лучше всего его охарактеризовали те псевдонимы, которыми его наградили во время учебы и работы. Первый – это «окурок», второй – «бледная моль», — рассказал Швец.

Он также отметил, что в это учебное заведение было крайне сложно попасть, но, если ты уже попал, нужно было совершить что-то невероятное, чтобы после него не взяли в разведку.

«А его не взяли. Его направили обратно в Ленинград по причине профессиональной непригодности. В Германию – в ГДР – он поехал в утешительную поездку. Тех, кого не взяли в разведку, отправляли в утешительную командировку в ГДР. Как у нас говорили в то время, «воробей – не птица, ГДР – не заграница». То есть до того времени, как его назначили директором ФСБ, он не занимался ни разведкой, ни контрразведкой, он вообще ничем серьезным не занимался», — добавил он.