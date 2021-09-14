Министерство цифровой трансформации на Diia Summit осенью представит новые сервисы. В том числе, те, которые помогут отдаленно переназначать выплаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру. Как отметил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, будет запущен оповещения о проверке кредитной истории. В частности, если кто-то попытается взять кредит на конкретного человека. Таким образом, можно будет заблокировать эту сделку. Также будет создан Единый реестр социальных выплат, поскольку на сегодня база данных получателей субсидий не видит базу данных авто или недвижимости. Кроме того, на базе "ДИИ" реализуют сервисы назначения и перерасчета пенсии, пособия одиноким матерям и субсидий на оплату коммунальных услуг. "Процесс подачи заявлений будет упрощен, чтобы люди не собирали сотни справок и не ходили по разным государственных структурах", — говорится в сообщении.