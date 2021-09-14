Синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь — ожидается, что второй месяц осени уже будет довольно холодным, возможен даже первый снег.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Народный синоптик Леонид Горбань считает, что погода в Украине существенно ухудшится уже в конце сентября, а первая декада октября будет холодной и мокрой. В середине месяца, по его словам, возможны даже заморозки.

Аналогичный прогноз дает и климатолог Вазира Мартазинова. Она предупреждает, в середине осени следует ожидать не только заморозков, но и первого снега.

Правда, по ее словам, в первой декаде октября температура воздуха еще будет держаться в районе 15 градусов тепла. Но затем в страну ворвется резкое похолодание, которое принесет ночную температуру до 3 и дневную до 5-7. Первый снег климатолог прогнозирует во второй половине месяца: «Но это будет снег с дождем».

Погодный ресурс Meteo.ua обещают мокрый снег 7 октября, а на следующий день температура опустится до 3 морозы ночью, 1 тепла днем.

А метеоролог Вера Балабух считает, что середина осени будет сравнительно не очень холодной, а октябрь будет больше сухим, чем мокрым.

Напомним, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань озвучили прогноз погоды в Украине на осень. Если коротко, погода будет классической — погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь.

Как сообщалось ранее, после ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.

Синоптик Украинского Гидрометцентра Наталья Птуха говорит, что погода в сентябре может удивить ранними заморозками.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.