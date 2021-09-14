Под Днепром подросток вдохновлялся газом из баллона, который с друзьями купили в супермаркете, и умер за считанные минуты. Медики, прибывшие на место инцидента, уже не смогли спасти 15-летнему студенту, и только констатировали смерть. Об этом передает издание "Днепр Время". Трагедия произошла в городе Першотравенске на огороде частного домовладения еще 12 сентября. По данным местных СМИ, парень отправился в магазин с девятиклассниками, где купили газовый баллон небольшого объема. Затем с покупкой они отправились на окраину города, где студент первого курса украинском-Американского лицея ради развлечения открыл клапан и начал вдыхать газ через рот. После этого Николай упал, и через мгновение умер. По факту происшествия в полиции начали уголовное производство по ст. 115 с пометкой "Несчастный случай". Детали и обстоятельства трагического случая выясняются. Как теперь стало известно, ребята затеяли "эксперимент" с газом ради видео TikTok. Так, устройство в супермаркете, которые после трагедии уже сняли с продажи, купила 14-летняя девушка студента, передает ТСН. Как пояснила продавщица, она знала, что детям такие баллоны продавать запрещено, но девушка Николая сказала, что уже взрослая. "Это первый раз. Никогда не было, чтобы они принимали их. Переспросилы. Они сказали:" Мы для Тик-Тока, для прикола ", как она объяснила. На этом все и закончилось", — рассказала администратор супермаркета. Ранее сообщалось, что в приложении TikTok запустили новый и опасный челлендж для детей и подростков "Пуд-челлендж" — дети выполняют задания и оказываются в больнице с ужасными ожогами. Также мы писали о том, что перед этим ребенок попал в больницу из-за опасного видео в TikTok.