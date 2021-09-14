Экс-участник группы «Грибы», рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев) оказался в центре скандала после того, как пригласил россиян в Украину.

На скандальный ролик рэпера обратил внимание активист Сергей Стерненко.

Kyivstoner на камеру скандировал: «Пацаны, братва! Вы приехали! Гости из Челябинска…».

Кроме того, в одной из переписок в сети Kyivstoner задался вопросом, почему видеться с россиянами и скандировать «Россия» – это преступление. Ему ответили, что в Украине уже 8 лет идет война, но на это рэпер отреагировал так:

«У нас сейчас война? Подожди. А если она у нас, почему ты не на войне, а в своем Львове? Во Львове – война?».

https://www.youtube.com/watch?v=Jtu9lnVA1qk

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возле границы с Украиной с белорусской стороны появятся ракетные комплексы С-400, которые должны поставить из России по поручению президента РФ Владимира Путина.

Эксперт Виктор Таран рассказал, какие последствия развертывания данного вооружения могут быть для Украины.