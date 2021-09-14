Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции презентовал проект государственного бюджета Украины на 2022 год. Он предполагает сокращение дефицита до 3,5%, рост зарплат врачей до 20 тысяч гривен, приобретение жилья ветеранам АТО из очереди, а также повышение стипендий.

Об этом пишет Европейская правда.

Известно, что дефицит госбюджета планируется сократить с 5,5% в этом году до 3,5% в 2022 году – на уровне 188 млрд грн. Преимущественно перекрывать дефицит планируют благодаря внутренним заимствованиям (ОВГЗ), что составляет до 70% финансирования. Также будут привлекать внешние заимствования в форме ОВГЗ и сотрудничества с международными партнерами.

Доходы госбюджета составляют 1,277 трлн грн (+166 млрд грн по сравнению с показателями 2021 года). Расходы зато составят 1,465 трлн грн (+103 млрд грн).

Расходы на сектор безопасности и обороны останутся на уровне 5,95% от ВВП (в прошлом году составили 5,93%).

Номинальный ВВП ожидается на уровне 5,368 трлн грн.

Шмыгаль рассказал также о заложен рост экспорта и импорта, курс в макропоказателях заложен в диапазоне 28,6 — 28,7 грн за доллар. Кроме того, бюджет предусматривает снижение уровня безработицы до 8,5%.

По его словам, также в бюджете предусмотрен рост зарплат врачей согласно указу президента Владимира Зеленского — «минималку» для врачей заложили на уровне 20 тысяч гривен.

Заложено финансирование 100% очереди для ветеранов АТО на приобретение жилья в размере 5,5 млрд грн.

С 1 января предусмотрен рост минимальной стипендии студентам высших учебных заведений до 2 тыс грн (повышенной – до 2550 грн). Также это коснется студентов учреждений среднего специального образования: с 480 грн ее повысят в 2,5 раза до 1250 грн.

Шмыгаль также заявил в ходе пресс-конференции, что Украина ожидает очередной транш от Международного валютного фонда — 750 млн долларов, а также 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС в конце ноября — начале декабря 2021 года.

Отдельно он сообщил, что правительстве прогнозируют рост средней зарплаты украинцев на следующий год.