В Киеве уже в скором времени вернутся штрафы за нарушение карантина для заведений. Штрафовать за нарушение правил карантина начнут после того, как Госкомиссия ТЭБ и ЧС введет «желтую» зону.

Подробности рассказал глава Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК.

«Да, будут штрафы, если будет внедрена «желтая» зона госкомиссией. Мы уже две недели проводим превентивные меры, даем рекомендации по соблюдению карантинного режима. Будем, действительно, выносить штрафные санкции», — рассказал Рубан.

По словам чиновника, «желтая» зона карантина может быть введена как со следующего понедельника, так и через неделю.

А сумма штрафов для столичных заведений при нарушении карантина будет начинаться с 34 тысяч гривен.

Как мы уже рассказывали ранее, ситуация с COVID-19 в Украине резко ухудшилась, но пока она контролируемая, «третья волна» пандемии еще не началась.

Также напоминаем, ограничения «желтой» и «красной» зон эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения, коллектив и посетители которых имеют COVID-сертификаты.