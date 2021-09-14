Ситуация с COVID-19 в Украине резко ухудшилась, но пока она контролируемая, «третья волна» пандемии еще не началась.

Соответствующее заявление в эфире UA:Перший сделал главный санитарный врач Игорь Кузин.

«Выздоровели гораздо меньше и это приводит к тому, что медицинская система постепенно заполняется. Темп прироста — это + 3% каждый день. Это не начало еще волны, то есть ситуация контролируемая», — заявил Кузин.

При этом он подчеркнул, что есть большое количество общин и районов, которые вызывают беспокойство, и где ситуация может выйти из-под контроля.

Как сообщалось ранее, в Украине ужесточают карантин, но вакцинированные от COVID-19 получают привилегии.

Напомним, опрос показал, что подавляющее большинство (56,5%) украинцев не планируют в ближайшее время вакцинироваться от COVID-19. Собираются сделать прививку только 25,1% опрошенных.