Украина ожидает очередной транш от Международного валютного фонда — 750 млн долларов, а также 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС в конце ноября — начале декабря 2021 года.

Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, миссия МВФ приедет в Украину на следующей неделе. Она будет оценивать готовность к следующему траншу: «Мы ожидаем положительное завершение миссии. Конец ноября — начало декабря — это время, когда возможен транш МВФ».

Он также добавил, что Украина выполнила все условия для получения нового транша.

Напомним, в июне сообщалось, что МВФ ожидает от Украины:

возобновление работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ),

введение уголовной ответственности за недостоверное и несвоевременное декларирование,

принятие новой редакции законопроекта по Высшему совету правосудия (США и ЕС требуют отдать западным экспертам контроль за назначениями судей, глав САП и НАБУ).

А весной премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Украина может получить от МВФ еще 2 транша.