Секретарь СНБО Алексей Данилов предлагает перевести украинский язык на латиницу, но языковеды говорят, что украинский язык может быть только с кириллическим алфавитным порядком, ведь в такой форме он существует более тысячи лет.

Напомним, накануне Данилов заявил, что в Украине должны существовать два языка — украинский и английский, при этом нужно избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. Отметим, так в свое время сделал в Азербайджане и Молдове, а сейчас на латиницу активно переходит Казахстан.

Данилов предложил переход не первым. Еще в 2018 году глава МИД (на тот момент) Павел Климкин также предлагал обсудить переход на латиницу.

Директор института украинского языка Национальной академии наук Павел Гриценко в комментарии Сегодня признался, что его возмущает предложение Данилова:

«Когда мы в руках держим 1056-57 годов огромные памятки, а они сохранились, этим уставом, ровными буквами были написаны сотни и сотни книг».

Языковед уверен – украинский язык может быть только с кириллическим алфавитным порядком. Ведь в такой форме он существует более тысячи лет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия готова освободить оккупированные Донецк и Луганск, но для этого нужен приказ президента.



