Мэр столицы Виталий Кличко устроил "сотрясение" главам столичных районов, председателям управляющих компаний города и контактного центра 1551 по проблемным вопросам ЖКХ. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Кличко в Facebook. Директора управляющей компании Шевченковского района Кличко освободил во время совещания по халатности. "Один из последних случаев — когда жители дома на улице Гончара, 6 остались без воды почти на трое суток. Люди носили воду из близлежащих домов в свои квартиры, для элементарных нужд. При этом коммунальные службы сидели и ждали, пока пройдут выходные! Не было объявления о причинах и сроках устранения аварии, не совершали работ. Никто с людьми не общался. Пока жители не передали информацию меру. Так зачем тогда ЖЭК, коммунальные службы, глава района? " — возмутился лидер "УДАРа". Кличко отметил, что нет оправдания нерадению чиновников. "Руководители служб и подразделений, которые не способны эффективно выполнять свою работу, обеспечить сервис киевляне, будут здесь работать! И в частности, председатель управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района. Его мы освобождаем", — подытожил он. Друзья! Сегодня устроил сотрясение главам столичных районов, главам управляющих компаний города и контактного центра 1551 по проблемным вопросам ЖКХ. Один из последних случаев — когда жители дома на улице Гончара, 6 остались без воды почти на трое суток. Люди носили воду из близлежащих домов в свои квартиры, для элементарных нужд. При этом коммунальные службы сидели и ждали, пока пройдут выходные! Не было объявление о причинах и сроках устранения аварии, не совершали работ. Никто с людьми не общался. Пока жители не передали информацию меру! Так зачем тогда ЖЭК, коммунальные службы, глава района? Руководители служб и подразделений, которые не способны эффективно выполнять свою работу, обеспечить сервис киевляне, будут здесь работать! И в частности, глава Управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района. Его мы освобождаем. Также поручил главам столичных районов навести порядок и восстановить благоустройство на территориях, где это необходимо. Сейчас последние недели благоприятной погоды и их нужно использовать для восстановления благоустройства после ремонтов и аварийных разрытий. Кроме того, обратил внимание на проблему ремонтов и работы лифтов в жилых домах. Лифт может работать только в случае проведения его капитального ремонта или замены. Во всех остальных случаях — это небрежность в работе районных служб. Они обязаны проверить обращение по неработающих лифтов и устранить неполадки. По адресам, где осуществляют замену или реконструкцию — информировать жителей, вывесить объявление с информацией о работе и обязательно — о сроках их завершения. Posted by Виталий Кличко on Tuesday, September 14, 2021 Как сообщалось, во время Инвестиционного форума Виталий Кличко получил награду "Строим рынки и доверие вместе" от директора ProZorro-продажи Алексея Соболева за проведение открытых и прозрачных аукционов в Киеве. Столица стала первым городом в стране, которое ввело систему ProZorro для проведения закупок.