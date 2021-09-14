В Бразилии потерпел крушение легкомоторный самолет. Погибли два пилота и пять пассажиров — членов одной семьи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бразильское издание La Patilla. Самолет направлялся из аэропорта города Пирасикаба и вскоре после взлета упал в лесном массиве. При ударе о землю воздушное судно взорвалось и загорелось. На месте авиакатастрофы возник пожар. По данным спасателей, на борту самолета находились семь человек: два пилота и пять пассажиров — членов одной семьи. Они скончались на месте. Из-за пожара их тела обугленные. Личности погибших пока не удалось установить. Полиция начала расследование для выяснения причин аварии.