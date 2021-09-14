Израильский активист Хай Шаулян, который регулярно публично выступал против вакцинации от COVID, 13 сентября скончался от последствий коронавируса.

Мужчина призывал подписчиков не делать прививки, поскольку «эпидемии нет, вакцина ненужна и опасна», передает издание The Jerusalem Post. Он лечился в медицинском центре Wolfson города Холон, был подключен к аппарату с кислородом.

За некоторое время до госпитализации, Шаулян опубликовал в Facebook видео, где жаловался на обращение с ним в полицейском участке, когда его задержали за высказывания. Он утверждал, что правоохранители якобы ставили ему на шею ноги. Также мужчина утверждал, что «полиция Иерусалима пыталась отравить» его.

«Всю неделю я боролся, как ни в чем не бывало, но сегодня больше не мог дышать и пошел к врачам, меня эвакуировали в Медицинский центр Wolfson. Если со мной что-то случится – знайте, что это покушение», – писал активист.

Вскоре он признался, что кашляет и чувствует сильное удушье. А еще подключен к кислородному аппарату, без которого задыхается и теряет сознание.

«Дорогие друзья. Моя ситуация совсем критическая. Я в очень тяжелом состоянии. Невозможно говорить и реагировать на людей. Сегодня утром проснулся и был мокрый, будто бы на меня вылили несколько ведер воды. Кислорода нет. Мне понадобилось около часа, чтобы понять, кто я, где я и что здесь делаю. Отсутствие кислорода – ужасная вещь», – написал он 11 сентября.

Это был последний пост.

Местные СМИ подчеркивают, что Хай Шаулян умер от последствий COVID, несмотря на его заявления о том, что его якобы «отравила полиция».

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 3332 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки.

Тем временем, карантин в Украине в ближайшие дни ужесточат. Согласно решению Кабинета министров, ограничения «желтой» и «красной» зон эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения, коллектив и посетители которых имеют COVID-сертификаты.