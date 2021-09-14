В Киеве на платформе станции метро "Контрактовая площадь" нетрезвый мужчина вел себя агрессивно, а затем прыгнул на рельсы. Об этом сообщил журналист Вахтанг Кипиани в Facebook. Он стал свидетелем этого события. По словам Кипиани, пьяный пассажир пять минут нарушал покой на "Контрактовой". "Беспомощный полицейский все это время ходил за ним вместо того, чтобы просто сделать свою работу. В конце нарушитель прыгнул на рельсы и пошел по тоннелю в сторону центра", — написал журналист. В частности, движение было остановлено на 5-7 минут.

Выпивший остановил движение столичного метро (facebook.com/vakhtang.kipiani) В столичной полиции подтвердили сайта "Сегодня" указанный инцидент. "Поезд в метро стоял две минуты, пока человек взбирался на перрон. Мужчина вел себя неадекватно, был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его успокаивала сотрудница метро. Он воспользовался суматохой на перроне и убежал в сторону выхода из метро. Полицейскому не удалось его догнать и задержать. На данный момент его личность не установлена ​​", — рассказали правоохранители. В комментариях пользователи отреагировали на увиденное. Полицейский сделал все верно, ибо никто не знает чем бы закончилось, если бы начал примерять физическую силу; Среди полицейских вообще очень много беспомощных. Когда меня били, эти полицейские мало того, что 40 минут ехали, так никто никого не задержали; Больше всего поражает в комментариях вопрос: "а что было делать милиционер?" Он должен был охранять наше право на безопасное пользование общественным транспортом. За это мы с вами платим ему зарплату; Полицейский поступил очень правильно, а то на выходе должны были 2 трупа, дело в том что по рельсам идет высокое напряжение и если полицейский бы полез за тем болваном, то шанс попасть двум людям под высокое напряжение был бы высок. Ранее мы сообщали, что в киевском метро произошел коллапс и люди не могут попасть в подземку. Также мы писали, что в Харькове в метро заметили пьяную горе-мать с ребенком, обматерила пенсионерку.