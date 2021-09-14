В августе 73 народных депутата не получили средства, связанные с выполнением депутатских полномочий. Другими словами, они злостно прогуливали сессии.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських новин.

Напомним, согласно законодательству, в случае, если депутат в течение календарного месяца одной очередной сессии Рады без уважительных причин не участвует в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более чем 50% заседаний комитета, в состав которого избран, такому депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Деньги не выплатили председателю фракции «Слуга народа» Давиду Арахамия, сопредседателям фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадиму Рабиновичу и Юрию Бойко, председателю фракции «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко, сопредседателю депутатской группы «За будущее» Виктору Бондарю, председателю партии «За будущее» Игорю Палице и лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко.

Напомним, недавно на ProZorro появилась новая партия лотов для Верховной Рады, среди них – кресла класса люкс для руководителей высшего ранга, чистка штор и крышки для бачка унитаза. На все это хотят потратить 1,5 млн гривен.

