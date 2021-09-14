В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 15 сентября.

Синоптики обещают Украинский теплый и солнечный день. Осадков не прогнозируется. Температура 24-27 градусов.

До 17 сентября в южной части, восточных, центральных, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской и большинства северных областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

15 сентября в Украине отмечается День мамонта , в этот день православные вспоминают святого мученика Маманта, а также его родителей Федота и Руфины.

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко считает , что изменения климата в Украине приведут вымирания животных и некоторых видов растений.