Всемирная организация здравоохранения высказалась о требовании паспорта вакцинации от коронавируса при путешествиях. Организация пока не поддерживает такую инициативу правительств стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг ВОЗ в Женеве. Как пояснили в организации, сейчас в мире проблемы с распространением вакцин от коронавируса, поэтому введение паспортов вакцинации для путешествий создает дискриминацию тех, кто еще не имеет возможности вакцинироваться. "Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, за неимением равного распределения вакцин. Это было бы средством дискриминации и не помогло бы", — сказал глава ВОЗ Тедрос Габреисус. Однако со временем, когда проблема с доступом к вакцинам будет решена, ВОЗ готова будет поддержать введение таких паспортов. По данным главы ВОЗ, на сегодня в мире сделано 5700000000 прививок от коронавируса. Он отметил, что только 2% от этого количества приходится на Африку.