Яна Клочкова — одна из самых известных спортсменок Украины и единственная четырехкратная олимпийская чемпионка. Она живет в Киеве и 13 лет назад закончила свою спортивную карьеру, но единственный мужчина в ее жизни — ее сын Александр. Почему "Золотая рыбка" Украины до сих пор не вышла замуж, Клочкова рассказала в программе "Разоблачение" на телеканале Live. Знаменитая олимпийская чемпионка Яна Клочкова воспитывалась в спортивном интернате в очень строгой дисциплине. В ее жизни много лет был только спорт и об отношениях с ребятами не было и речи. За пределами бассейна была совсем другая жизнь и Клочкова не сильно была к нему готова. У нее не было друзей и опыта общения с представителями противоположного пола. Первый опыт отношений у нее был неудачным. По грузинского бизнесмена Левана Ростошвили Клочкова так замуж и не пошла, хотя родила от него сына Александра. Отец почти не видел мальчика, поскольку много времени провел за решеткой. По Яной ухаживал олимпийский чемпион из Италии Массимилиано Розолини, но Клочкова не ответила ему взаимностью. Как призналась в одном из интервью спортсменка, у нее был роман с автогонщиком Алексеем Мочановым, который старше на 13 лет. Но он быстро закончился и Клочкова болезненно пережила расставание. Яна отметила, что регистрировалась на сайтах знакомств, чтобы найти свою вторую половину и даже ходила на свидание после переписки, но ни одна из этих встреч не закончилась хеппи-эндом. "В жизни было много и мужчин, и ошибок. Вот сейчас махнул рукой на это. Как-то не складывается. Сложно обычному человеку найти пару, а когда ты известна и всю жизнь на виду — это в 100 раз сложнее. Очень много мужчин, которые встречались в моей жизни, часто пользовались моей славой, добротой, наивностью. Даже в соцсетях регистрировалась и были такое, что знакомилась, встречалась. Ничего такого в этом вижу. Это был интересный опыт, но не сложилось ", — рассказала Яна. Сейчас Яна Клочкова уже несколько лет одна. Единственный мужчина в ее жизни — 11-летний сын Александр. С сыном у спортсменки прекрасные отношения, он пошел по маминым стопам и занимается спортом — дзюдо. Александр живет с бабушкой и дедушкой в Симферополе, а Яна — в Киеве. Чтобы чаще общаться с сыном, Яна по сути живет на два города. "Сейчас я понимаю, что наступил момент, когда и не хочется. Вот хорошо в таком состоянии. Не ищите и не пытаешься найти. Жизнь идет и идет. Нет такой цели, потому что люди делали какие-то неприятные вещи, и в таком состоянии, как сейчас — комфортно ", — отметила спортсменка. С плаванием Клочкова закончила 13 лет назад, но со спортом она не завязала — в ее жизни остался обязательный бег и правильное питание.

Яна Клочкова рассказала, как искала счастье на сайте знакомств Напомним, ранее мы писали о том, что Яна Клочкова назвала причину расставания с женатым мужчиной. А также мы рассказывали о том, что Яна Клочкова ограбили в Киеве прямо в день рождения.