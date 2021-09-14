На выборах в Госдуму Россия будет использовать оккупированные территории Крыма и Донбасса для фальсификаций, ведь точно неизвестно, сколько паспортов выдали украинцам, которые там проживают.

Об этом в комментарии Обозревателю сообщил военный эксперт Олег Жданов.

По его оценкам, ресурс голосов из числа вынужденных переселенцев с Донбасса, которые могут быть приписаны к результату партии президента РФ Владимира Путина «Единая Россия», составляет порядка 1,5 миллионов. Он уверен, что Россия воспользуется тем, что информация о количестве выданных российских паспортов на оккупированных территориях Украины закрыта. Достоверные данные известны только МВД России.

«Никто не знает точного количества выданных российских паспортов, кроме МВД России. Они будут манипулировать этой цифрой. Донбасс – это вообще территория, не контролируемая никем. Они могут написать любую цифру в рамках того населения, которое проживало там еще до войны».

Как сообщалось ранее, депутаты «Единой России» проводили агитацию перед выборами в Госдуму РФ на оккупированном Донбассе.

Россия намерена упростить переселение жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Соответствующий проект указа разработало Министерство внутренних дел РФ.