16 сентября отмечается Международный день охраны озонового слоя, а также День Василисы Домны Доброродной.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом дне.Международный день охраны озонового слоя

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным днем ​​охраны озонового слоя (International Day for the Preservation of the Ozone Layer). Дата установлена ​​в память о подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.

Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой».

Напомним, озоновый слой защищает Землю от губительного воздействия определенной доли солнечной радиации. В восьмидесятые годы 20 века ученые сообщили, что в районе Антарктиды содержание озона уменьшилось в 2 раза. В те годы появился термин «озоновая дыра». Отметим, усилия по защите озонового слоя способствовали мерам по борьбе с изменением климата.

По последним научным данным, с 2000 года большие части озонового слоя восстанавливались. При сохранении нынешних тенденций, озоновый слой над Северным полушарием полностью восстановится до 2030 года, над Южной полушарием — к 2050 году, над полярными регионами — к 2060 году. День Василисы Домны Доброродной

Наши предки в этот день готовились к прядению льна и конопли. Считалось, что старые, изношенные лапти, подвешенные в этот день у крыши, уберегали дом от проклятия. Кроме того 16 сентября принято было приводить в домах порядок, избавляться от хлама, накопившегося в течении лета. Весь собранный мусор и ненужные вещи сжигали вместе с картофельными отходами, поскольку это предвещало счастье на весь год.

В церкви почитается память святого Домны Никодимийской, которая жила во время царствования императора Максимилиана. Сначала Домна была языческой жрицей, но впоследствии приняла христианство. Во время гонений на христиан, организованных Максимилианом, Домна пострадала за свою веру и сейчас находится в ранге мученицы.

Также в этот день:

День рождения Джульетты

День работника органа государственной охраны Кыргызстана

День чествования пожилых людей в Японии

День независимости Мексики

День памяти святой Евфимии

