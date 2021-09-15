Пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим полного прекращения огня сегодня, 15 сентября. К счастью, в результате обстрелов противника ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Сводку опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Противник стрелял в районе населенного пункта Новолуганское. Боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.

«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, 12 сентября в результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков, погиб 34-летний пехотинец Валентин Валерьевич Чепурной. У него уже закончился контракт, на передовую он приехал за вещами и попрощаться с побратимами.

А в Днепре 15 сентября около девяти утра на проспекте Богдана Хмельницкого прогремел мощный взрыв — взорвалась машина, в которой находились двое человек.