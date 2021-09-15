В проект государственного бюджета на 2022 год заложили небольшой рост минимальной зарплаты. Минималка вырастет на 200 гривен с 1 октября.

Об этом свидетельствует информация из проекта государственного бюджета, который был опубликован на сайте Верховной рады (законопроект №6000).Согласно документу в 2022 году минимальная заработная плата составит:

в месячном размере: с 1 января — 6500 гривен, с 1 октября — 6700 гривен;

в почасовом размере: с 1 января — 39,26 гривны, с 1 октября — 40,46 гривны.

А также, минимальная зарплата вырастет с 1 декабря 2021 года до 6500 гривен.

Напомним, Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона О государственном бюджете на 2022 год.

Также, минимальная средневзвешенная заработная плата в 2022 году вырастет на 8,4% до 6550 гривен. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.

Дальнейший рост минималки запланирован на 9,6% до 7176 гривен в 2023 году и на 6,8% до 7665 гривен в 2024 году.

Как мы уже рассказывали ранее, Минэкономики разработало законопроект, которым предлагают отменить обязательную индексацию (повышение) зарплат вместе с ростом прожиточного минимума. Кроме того, работодателям разрешат выплачивать отпускные без конкретных сроков.

Также объясняли, что будет с гривной, бюджетом и зарплатами, если карантин все-таки серьезно ужесточат.