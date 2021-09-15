Православная Церковь Украины запустила мобильное приложение «Моя церковь», в котором можно найти ближайший храм, почитать церковные новости или молитвы и пообщаться со священником.
Приложение уже можно скачать в сервисе Google Play.
«Моя Церковь» состоит из пяти разделов:
- Карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ).
- Календарь церковных праздников и важных событий.
- Ежедневные утренние и вечерние молитвы.
- Новости из жизни церкви.
- Личный кабинет – где пользователи могут персонализировать приложение, пожертвовать деньги на благотворительность, пожаловаться на работу приложения и пообщаться в онлайн-чате со священником.
Запуск приложения в ПЦУ анонсировали еще в начале 2020 года, однако реализовано оно было только сейчас.
Как мы уже рассказывали ранее, в ПЦУ напомнили, что Россия стянула к украинской границе наибольшее количество своих военных с самого начала войны на Донбассе, для запугивания украинцев.
А белорусская православная автокефальная церковь наложила анафему на действующего президента Александра Лукашенко.