Православная Церковь Украины запустила мобильное приложение «Моя церковь», в котором можно найти ближайший храм, почитать церковные новости или молитвы и пообщаться со священником.

Приложение уже можно скачать в сервисе Google Play.

«Моя Церковь» состоит из пяти разделов:

Карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ).

Календарь церковных праздников и важных событий.

Ежедневные утренние и вечерние молитвы.

Новости из жизни церкви.

Личный кабинет – где пользователи могут персонализировать приложение, пожертвовать деньги на благотворительность, пожаловаться на работу приложения и пообщаться в онлайн-чате со священником.



Запуск приложения в ПЦУ анонсировали еще в начале 2020 года, однако реализовано оно было только сейчас.

Как мы уже рассказывали ранее, в ПЦУ напомнили, что Россия стянула к украинской границе наибольшее количество своих военных с самого начала войны на Донбассе, для запугивания украинцев.

А белорусская православная автокефальная церковь наложила анафему на действующего президента Александра Лукашенко.