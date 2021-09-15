Украина может потерять примерно 0,2% ВВП в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе.

Соответствующую оценку озвучили в Минэкономики, передает РБК.

«Непосредственное влияние на потребительскую инфляцию от возможного дальнейшего повышения цены на газ для нужд населения дополнительно оценивается в пределах 0,5 п.п., от подорожания горячей воды и отопления еще дополнительно 0,3 п.п. Возможное негативное влияние на ВВП не превысит 0,2 п.п.», — предполагают в министерстве.

Так, значительный рост цены на импортируемый газ окажет лаговое влияние на экономику Украины в последующих периодах.

«Во-первых, Украина, как и любая страна, имеет так называемые «встроенные амортизаторы» для смягчения влияния ценовых шоков. Для шока рынка газа это уровень запасов, сформированный при более низкой цене. Используя этот элемент страна может «сгладить» влияние временного шока цены», — пояснили чиновники.

Отметим, в последний раз наибольшая стоимость импортируемого газа наблюдалась в 2018 году — 300,5 млн долларов за тыс. кубометров и в 2012 году — 424,5 долларов за тыс. кубометров.

«Следовательно, наличие достаточных запасов, сформированных при более низкой цене, благоприятная конъюнктура на внешних рынках другой продукции, реализация украинскими товаропроизводителями комплекса действий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий для экономии или замены в себестоимости продукции газовой составляющей, позволит смягчить влияние временного шока цены на газ и без значительных потерь адаптироваться к новому уровню затрат», — резюмировали в министерстве.

Как мы уже рассказывали ранее, Польша намерена полностью отказаться от поставок российского газа с 2023 года.

Тем временем, Украина готова продлить контракт на транзит газа с «Газпромом», но при условии сохранения объемов закупок компаниями ЕС.