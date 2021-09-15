В Киевском университете культуры открыли факультет TikTok. президент вуза Михаил Поплавский считает, что молодежь должна быть в тренде и прокладывать свой звездный путь через соцсети. Факультет TikTok он назвал инновационным и молодежным.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

По словам Поплавского, факультет TikTok первый не только в Украине, но и в мире.

«Моя миссия — украинизировать TikTok, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивить мир», — говорит Поплавский.

Он также отметил, что учить на факультете будут «с нуля», а обучение будет бесплатным для всех желающих студентов университета культуры. Руководителем проекта «Тиктокеры университета культуры» стала выпускница вуза, начальница культурно-творческого отдела Лилия Можаева.

Кабинет министров обнародовал постановление о повышении размера стипендий. Размер выплат студентам увеличивается с 1 января 2022 года, но количество получателей сокращается более чем на 10%.

Ранее сообщалось, в областях могут ввести дистанционную форму обучения.

