Перловая каша имеет невероятно полезные свойства для организма и сможет продлить молодость на года. Также она богата важными для организма микроэлементами, которые участвуют в жизненно важных функциях.

Об этом рассказала Ольга Кобоева, пишет U-news.Чем полезна каша?

Также специалист называет эту кашу «кашей красоты».Она содержит незаменимые для сердечно-сосудистой системы минералы, фосфор, который полезен для зубной эмали и костей, а также кальций, калий, железо.

По словам диетолога, в перловке есть ценная аминокислота лизин, которая стимулирует выработку коллагена. Это тот самый белок, от которого напрямую зависит внешний вид и здоровье нашей кожи, поэтому перловку называют «кашей красоты».

Кроме того, эта каша является диетическим продуктом, поэтому ее не стоит бояться тем, кто боится поправиться. Вместо этого организм сможет получить массу полезных компонентов.Как приготовить перловку

Готовить крупу следует не менее 50 минут, предварительно ее нужно замочить на всю ночь. Так она получится максимально вкусной, ведь в ней сохранятся все полезные компоненты.

Также ее можно использовать, как гарнир на обед и ужин. К ней можно приготовить овощи или мясо. Важно, чтобы мясо было не очень жирным.

Вообще лучше отказаться от сильно жирной, соленой и сладкой пищи. Ведь она очень вредит организму. Лучше отдать предпочтение постным сортам мяса, овощам и фруктам. В них содержится много витаминов и полезных микроэлементов. Они помогают сохранить здоровье и молодость.