Компания Apple 14 сентября презентовала новинки: iPad mini, Apple Watch 7 и смартфоны серии iPhone 13.iPad mini

Он отличается от предыдущих планшетов Apple более тонкими экранными рамками. В нижней части передней панели нет кнопки Home. Кнопка включения располагается сбоку, в нее встроен дактилоскопический сенсор Touch ID. У модели 8,3-дюймовый IPS-дисплей, она поддерживает 5G. Оснащена портом USB-C вместо Lightning.

На задней панели планшета расположена одинарная камера с широким объективом разрешением 12 мегапикселей с поддержкой функции Smart HDR и возможностью записи видео в 4K. Динамики обеспечивают стереозвучание.

В компании уверяют, процессор планшета стал на 40% быстрее.

Цены на новый iPad mini начинаются от 499 долларов. Apple Watch 7

Экран часов стал на 20% больше, чем раньше. Также изменилась форма. Кнопки стали больше. А на дисплее теперь помещается на 50% больше текста. В них можно плавать и погружаться на глубину до 50 метров. Батарея держит 18 часов без подзарядки. Apple впервые использовала для «умных» часов стандарт IPX6.

Заявленная цена — 399 долларов. iPhone 13

Вырез под фронтальную камеру и сенсоры FaceID уменьшились, а динамик вынесен под стык стекла и алюминиевой рамки. Смартфоны оснащены новым процессором Apple A15 Bionic. Шесть ядер: два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных.

iPhone 13 получил также новые сенсоры камер. Их разрешение 12 мегапикселей, но при этом они пропускают больше света. Пиксели размером 1,7 улавливают на 47% больше света. Оба сенсора, включая ультраширокоугольный, получили оптическую стабилизацию.

Память iPhone 13 mini увеличена вдвое — до 128 гигабайт. Эта модификация будет стоить 700 долларов.

У камер появился режим «Киноэффект» (Cinematic Mode), который обеспечивает быструю смену фокуса.

Цена iPhone 13 — от 799 долларов. Будут доступны версии на 128 ГБ и 512 ГБ.

У топовой линейки будет два размера: Pro и Pro Max. Размеры дисплеев 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. Дисплей, как у «обычных» версий iPhone 13 — Super Retina XDR. Использована технология ProMotion. Поддержка частоты обновления экрана до 120 Гц.

Камеры с ультрашироким объективом. Еще одна камера имеет линзу, позволяющую проводить крайне детализированную макросъемку. Оптический зум — 3x для фотографий и видеозаписей. Впервые внедрена технология Photographic Styles для фото. Компания уверяет, что это не фильтр. Речь идет об особенной работе камеры и последующей обработке изображения процессором.

Видеозапись совершается в разрешении 4K, 60 кадров в секунду.

Увеличена работа аккумулятора по сравнению с предшественниками. Заряд будет держаться на 1,5 часа дольше у Pro, а у Pro Max 13 — на 2,5 часа.

Доступны версии в 128, 256, 512 ГБ. Также впервые появится вариант в 1 ТБ. Цены следующие — iPhone 13 Pro от 999 долларов, Pro Max — от 1 099 долларов.

Ранее сообщалось, что Apple подыскивает производителя автомобилей для своего электрокара.

Также сообщалось, что компания Apple официально покажет новую версию компьютера-моноблока iMac. Он будет представлен до конца 2021 года.