Кабинет министров продлил действие «зеленых» сертификатов о полной вакцинации против коронавируса со 180 до 365 дней.

Согласно постановлению №954, срок действия международного COVID-сертификата – 365 суток со дня введения последней дозы в соответствии с протоколом вакцинации. Срок действия внутреннего COVID-сертификата – 365 суток со дня введения последней дозы.

При этом, тест на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции будет действителен, как и раньше, 72 часа, начиная со времени забора материалов для анализа, а справка о выздоровлении от COVID-19 – 180 суток от даты забора материалов.

Напомним, внутренние сертификаты о СOVID-вакцинации будут «желтыми», если есть только одна доза — срок действия 120 дней с момента прививки, и «зелеными», когда вакцинация полностью пройдена.

Документы можно сгенерировать в приложении «Дія». Отметим, сейчас на бумажных сертификатах указано, что они действуют 1 год, а в приложении говорится, что они действуют полгода. Во втором случае через 6 месяцев нужно будет загрузить новый сертификат – также на полгода.

Как сообщалось ранее, в Украине ужесточают карантин, но вакцинированные от COVID-19 получают привилегии. Согласно решению Кабинета министров, ограничения «желтой» и «красной» зон эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения, коллектив и посетители которых имеют COVID-сертификаты.

Напомним, в областях готовятся к ужесточению ограничений, в частности, к переводу школьников на дистанционную форму обучения.