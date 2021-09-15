Карантин в Украине могут ужесточить уже 13 сентября. Как известно, с соответствующим ходатайством в Кабмин обратилось Министерство здравоохранения — Украину хотят перевести с «зеленого» на «желтый» уровень эпидемической безопасности.Что запрещено в желтой зоне карантина

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 1 кв. м;

работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;

осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;

проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;

размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра между столиками;

деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);

посещение школ и детсадов, если половина детей и педагогов болеет;

проведение плановых операций;

посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 кв. м площади.

Однако, как ранее сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, в желтом уровне ограничений для работы общественного транспорта не будет. Относительно образовательных учреждений, то по нормам, школы будут работать офлайн, если 80% педагогов вакцинированы. Если норма не соблюдена, школа переходит на дистанционную форму обучения.

Он также добавил, что согласно постановлению, на желтый уровень переходит сразу вся Украина. Если местами происходит ухудшение до оранжевого или красного уровня, страна переходит к региональному распределению на зоны.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин также заявлял, что карантин в Украине ужесточают, уже в ближайшее время вернут «желтую» зону эпидемиологической опасности.

Заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко говорит, что локдаун в Украине должен быть одинаковым для всех категорий граждан — преференций для вакцинированных от COVID-19 граждан быть не должно.