Украина может перейти в «желтую» зону карантина на следующей неделе. Решение должна принять комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН.

По его словам, в некоторых регионах страны уже сейчас превышены некоторые индикаторы, которые позволяют собрать комиссию и объявить «красный» уровень эпидемической опасности.

Министр отметил, что уровень эпидемической опасности сможет измениться соответственно с динамикой увеличения случаев COVID-19.

«После этого мы говорим о том, что будут дальше отслеживаться индикаторы и области, которые могут попасть в «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности, опять же будут определяться по общенациональным индикаторами и комиссия национального уровня будет рекомендовать относить тот или иной регион к «красному» уровню эпидемической опасности «, — сказал Ляшко.

Напомним, Кабинет министров продлил действие «зеленых» сертификатов о полной вакцинации против коронавируса со 180 до 365 дней.

Как сообщалось ранее, в Украине ужесточают карантин, но вакцинированные от COVID-19 получают привилегии. Согласно решению Кабинета министров, ограничения «желтой» и «красной» зон эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения, коллектив и посетители которых имеют COVID-сертификаты.

Напомним, в областях готовятся к ужесточению ограничений, в частности, к переводу школьников на дистанционную форму обучения.