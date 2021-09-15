Боевики 14 сентября 4 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, один боец Объединенных сил получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В районе населенного пункта Пески противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Нью-Йорка российские наемники дважды обстреляли позиции наших военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Шумы враг совершил обстрел из запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.

В результате этих обстрелов один украинский боец получил осколочное ранение.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Также сообщается, что на обстрелы боевиков украинские защитники отвечали взаимностью.

12 сентября в результате артиллерийского обстрела со стороны наемников России на Донбассе погиб 34-летний пехотинец Валентин Валерьевич Чепурной. У него уже закончился контракт, на передовую он приехал за вещами и попрощаться с побратимами.

Ранее в Кремле заявили, что российский президент Владимир Путин не будет обсуждать на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским тему оккупированного Крыма, а также Донбасс.