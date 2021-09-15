Народные депутаты Украины рассказали, сколько им нужно денег для комфортной жизни в Киеве.

Видео с ответом на этот вопрос опубликовало издание «Громадське».

Так, нардеп Михаил Радуцкий отметил, что сейчас у него с женой на двоих есть 120-125 тыс. грн. При этом он добавил, что «границ прекрасного нет».

А депутат от «Голоса» Кира Рудик заявила, что хотя ей хватает зарплаты, но все-таки в «кошелек» приходится залезать. Ей необходимо примерно $2 тысячи.

Скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива назвал этот вопрос провокационным.

«Мне хватает моей зарплаты, которую дает государство. Но на самом деле люди созданы из греха и порока, поэтому сколько денег не давай, все равно будет мало. Поэтому сколько Господь дает – я ему благодарен», – отметил политик.

Сколько ему дает Господь – Илья Кива так и не уточнил.

«Ой, каждый раз по-разному. Это зависит от того, был я хорошим дядей этом году, или нет. Он дает мне зарплату народного депутата Украины», – пошутил нардеп.

Как мы уже рассказывали ранее, народным депутатам могут запретить обсуждать с Россией ситуацию в ОРДЛО и Крыму.

А народный депутат от группы «Довіра» Сергей Шахов на заседании Верховной Рады расхваливал оккупантов Донбасса.