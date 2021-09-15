Эксперты рассказали о самых дешевых новых автомобилях, которые можно купить в Украине. В список вошли шесть моделей, причем не только седаны и хэтчбеки, но даже кроссоверы.

Об этом пишет Твоя Машина.Lada Granta

Это авто от Запорожского автомобильного завода (ЗАЗ) сегодня можно купить по цене от 205 020 грн. За такие деньги Вы получите надежного друга с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 л.с. и 5 МКПП. Кроме того, седан оснащен самым большим багажником среди его «одноклассников». Его объем 520 литров.Ravon R2

Узбекское авто у нас можно купить по цене от 269 800 грн. Компактный автомобиль комплектуется бензиновым 1,2-литровым двигателем мощностью 85,5 К.С. и 4 АКПП.Ravon Nexia R3

За новое такое авто у нас просят 273 000 грн. Это бюджетный седан с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и 5 МКПП. Эксперты называют машину узбекским Chevrolet Aveo.Renault Sandero

Стоимость хэтчбека В-класса в Украине составляет от 282 400 грн. В Sandero бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 73 л.с. и 5 МКПП.Renault Logan

За 294 800 грн можно купить автомобиль, который технически оснащен, как Sandero, но в кузове седан. Разница в цене — это доплата за огромный для данного класса багажник седана в 510 л.Renault Sandero Stepway

За 345 800 грн можно приобрести кроссовер на базе Sandero под названием Stepway. У него такая же техническая начинка, но увеличенный дорожный просвет.

